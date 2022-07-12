ВС РФ уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon

Российские военные уничтожили в Одесской области пусковые установки американского ракетного комплекса Harpoon. Об этом 12 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» (Гарпун) производства США», — сказал он на брифинге.

8 июля сообщалось, что в Одесской области уничтожены две установки берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенные из Великобритании.

В июне береговую линию Украины усилили американскими противокорабельными комплексами Harpoon. Об этом заявил заявил министр обороны страны Алексей Резников. Военный эксперт Дмитрий Болтенков, в свою очередь, предупредил об опасности данного вида вооружений.

О поставках Harpoon сообщалось в конце мая. В минобороны Украины тогда отмечали, что наличие ракет у Киева — результат сотрудничества нескольких стран.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне эскалации ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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