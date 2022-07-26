В Тыве погибли три человека при опрокидывании лодки
В Республике Тыва три человека погибли при опрокидывании лодки на озере Азас. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 25 июля.
Как сообщили в ведомстве, во время рыбалки шесть человек находились на борту лодки, однако судно опрокинулось.
Ранее, 6 июля, моторная лодка, в которой находились девять человек, в том числе двое детей, перевернулась на реке Булгурме в Якутии. В МЧС по региону уточнили, что ЧП случилось в 19 км от села Аргас.
20 июня два человека погибли при опрокидывании лодки на Чукотке. Судно, двигаясь на моторной лодке «Казанка» по течению реки Анадырь из села Снежное в село Усть-Белая, наскочили на препятствие и опрокинулись.