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В Тыве погибли три человека при опрокидывании лодки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Республике Тыва три человека погибли при опрокидывании лодки на озере Азас. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 25 июля.

Как сообщили в ведомстве, во время рыбалки шесть человек находились на борту лодки, однако судно опрокинулось.

Ранее, 6 июля, моторная лодка, в которой находились девять человек, в том числе двое детей, перевернулась на реке Булгурме в Якутии. В МЧС по региону уточнили, что ЧП случилось в 19 км от села Аргас.

20 июня два человека погибли при опрокидывании лодки на Чукотке. Судно, двигаясь на моторной лодке «Казанка» по течению реки Анадырь из села Снежное в село Усть-Белая, наскочили на препятствие и опрокинулись.

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