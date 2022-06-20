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Два человека погибли при опрокидывании лодки на Чукотке

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Моторная лодка опрокинулась на реке в Анадырском районе Чукотки. В результате два человека погибли, одному удалось спастись. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ 20 июня.

«По предварительным данным, 19 июня текущего года трое мужчин, двигаясь на моторной лодке «Казанка» по течению реки Анадырь из села Снежное в село Усть-Белая, наскочили на препятствие и опрокинулись. В результате происшествия выбраться из воды удалось только одному мужчине. В ходе поисковых мероприятии были обнаружены тела двух мужчин 1963 и 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщил «РИА Новости» представитель регионального главка МЧС РФ, один из погибших — глава села Снежное Юрий Мевет.

13 июня спасатели в Серебряном Бору в Москве вытащили из воды троих мужчин, столкнувшихся на надувной резиновой лодке с плавучим домиком для птиц. Инцидент произошел в районе Чистого залива, в результате домик оказался полностью разрушен, а трое пассажиров плавсредства упали в воду. Спасатели обнаружили мужчин в 200 м от берега, они цеплялись за поврежденную лодку. Их подняли на борт спасательного катера и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

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