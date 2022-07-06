Лодка с девятью людьми перевернулась в Якутии
Моторная лодка, в которой находились девять человек, в том числе двое детей, перевернулась на реке Булгурме в Якутии в среду, 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
«Все восемь пассажиров самостоятельно доплыли до берега, водителя с перевернутой лодкой унесло течением», — отметили в пресс-службе.
Ведомство уточнило, что ЧП случилось в 19 км от села Аргас.
Поисками мужчины занимаются спасатели, сотрудники Кобяйского участка центра ГИМС, МВД, а также добровольцы.
В начале мая прошлого года на глазах очевидцев на реке Северная Двина под Архангельском опрокинулась лодка. Все находившиеся в ней четыре человека погибли.