Ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня применяют в Донбассе украинские националисты, теперь нейтрализуются с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», рассказал во вторник, 26 июля, офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»).

«Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам офицера, в небе Донбасса были сбиты несколько HIMARS, однако сделать это было нелегко, так как снаряды летят на очень большой высоте.

«Мы, по крайней мере, обнаруживаем [ракеты] до 22 тыс. м по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное. Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд. Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь 0–1. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», — пояснил военный.

Офицер зенитных войск добавил, что профессионализм военных растет и теперь бороться со снарядами HIMARS не составляет труда.

25 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили перевалочную базу украинских войск в Хмельницкой области с поставленными США боеприпасами к реактивной системе залпового огня HIMARS.

22 июля в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России уничтожили четыре установки HIMARS в период с 5 по 20 июля.

20 июля американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву. Он также отметил, что страны всего мира продолжают оказывать помощь путем поставок важнейших систем и боеприпасов.

Как подчеркнул председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 из них уже переданы.

Также Остин сообщил, что в течение недели США объявят о предоставлении вооруженным силам Украины очередного пакета военной помощи, он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS. Также в него войдут боеприпасы к этим системам, а также артиллерийские снаряды.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. В этот же день первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и другие страны Запада, которые продолжают поставлять киевскому режиму различное вооружение, становятся соучастниками убийства детей в Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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