Глава МИД Британии Трасc призвала не допускать зависимости от Китая

Великобритания должна избежать стратегической зависимости от Китайской Народной Республики. Такое заявление 25 июля сделала министр иностранных дел королевства Лиз Трасс во время дебатов с бывшим министром финансов страны Риши Сунаком.

Как считает Трасс, Соединенное Королевство зависит от России в энергетическом плане, и подобная ошибка в отношениях с Китаем для Лондона недопустима.

«После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия — совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая в <спецоперации РФ>... мы должны учиться на ошибках, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, чтобы то же самое случилось в отношениях с Китаем», — приводит слова Трасс газета The Telegraph.

Во время тех же дебатов Трасс заявила о том, что Соединенному Королевству не стоит открыто вмешиваться в конфликт вокруг Украины и отправлять свои флотилии в Черное море для сопровождения украинского зерна. Причиной отказа от прямой помощи Киеву Трасс назвала тот факт, что Украина не является членом НАТО.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева 25 июля заявила «Известиям», что пост премьер-министра Великобритании займет тот, кто окажется более убедительным в глазах членов Консервативной партии. Она отметила, что, судя по опросам членов Консервативной партии, лидирует Лиз Трасс, но в первых теледебатах она себя показала неважно, заняв последнее место по оценкам зрителей.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.