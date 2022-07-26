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Трасс опровергла планы по прямому вмешательству страны в конфликт вокруг Украины

Глава МИД Британии Трасс: королевству не нужно открыто вмешиваться в конфликт на Украине и в Донбассе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Великобритании не стоит открыто вмешиваться в конфликт вокруг Украины и направлять свои суда в Черное море, чтобы сопровождать баржи с зерном, заявила глава британского МИДа Лиз Трасс в понедельник, 25 июля, в ходе теледебатов Би-би-си между претендующими на пост премьер-министра страны кандидатами.

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«Я не готова к прямому вовлечению Соединенного Королевства в конфликт. Мы сделали очень много, мы стали первой европейской страной, отправившей Украине оружие, мы первыми ввели санкции против России. Мы оказываем [Украине] помощь в сфере морского страхования, чтобы вывезти зерно из Одессы после соглашения [между РФ и Украиной]», — сказала она.

При этом Трасс отметила, что, поскольку Украина не является страной — членом НАТО, Лондон не должен напрямую использовать свои силы и ресурсы для помощи Киеву.

25 июля состоялись первые совместные теледебаты основных кандидатов на должность премьер-министра Великобритании — бывшего министра финансов Риши Сунака и действующей главы МИДа Лиз Трасс.

О намерении Трасс использовать тему взаимоотношений с РФ в рамках предвыборной кампании 23 июля сообщала газета The Telegraph. Так она планирует обойти соперника, склонного занимать нейтральную позицию в вопросе военной помощи Украине.

21 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, королевство поставит дроны, контрбатарейные радары, больше 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 артиллерийских орудий L119, 50 тыс. артиллерийских боеприпасов и 1600 единиц противотанкового оружия.

5 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о передаче Украине 10 самоходных артиллерийских установок и барражирующих боеприпасов.

После его отставки в Киеве высказывали опасения по поводу возможного прекращения поставок вооружения на Украину. Но Джонсон заверил, что Лондон продолжит поставлять оружие и деньги Украине.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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