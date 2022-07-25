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Эксперт рассказала о лидерстве Трасс на пост премьера Великобритании

Эксперт Ананьева: кто в глазах консерваторов окажется убедительнее, тот и займет пост премьера Великобритании
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Кто в глазах членов Консервативной партии окажется более убедительным, тот и займет пост премьер-министра Великобритании. Об этом в понедельник, 25 июля, заявила «Известиям» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, добавив, что на данный момент лидирует глава МИД страны Лиз Трасс.

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«По опросам членов Консервативной партии, лидирует Лиз Трасс, но в первых теледебатах она себя показала неважно, заняв последнее место по оценкам зрителей. <…> С 4 августа члены Консервативной партии начнут голосовать. Кто окажется в глазах членов партии убедительней [тот и займет кресло премьера], но пока лидирует Трасс», — отметила она.

Как указала эксперт, если между кандидатами на пост главы британского кабмина будут дебаты по внешней политике, они смогут обозначить свои позиции.

Накануне стало известно, что экс-глава британского минфина Риши Сунак намерен ограничить влияние Китая в Соединенном Королевстве, если выиграет гонку за премьерский пост. Как заявил кандидат на должность главы кабмина, ссылаясь на слова генерального директора Ми-5 Кена Маккалума и директора ФБР Кристофера Рэя, КНР является крупнейшей долгосрочной угрозой экономической и национальной безопасности Великобритании и всего мира.

В программном заявлении он также пообещал закрыть все действующие в Великобритании институты Конфуция из опасения, что они используются в качестве разведки. На территории королевства сейчас насчитывается 31 такое учреждение.

22 июля член палаты лордов от Консервативной партии Ричард Балф дал свою оценку обоим кандидатам на роль главы кабмина. По его словам, Лиз Трасс стремится завоевать репутацию «новой Тэтчер», однако для этого ей недостает выдающихся качеств, которыми обладала «железная леди». В свою очередь, «скучный, но здравый» Сунак делает ставку на средний класс и консервативный подход к внутренним делам государства.

20 июля стало известно, что Сунак и глава МИДа Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

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