Евросоюз (ЕС) объявил о выделении дополнительных €500 млн на поставки оружия Украине, при этом публично заявляя, что якобы протягивал России «оливковую ветвь мира», заявила в понедельник, 25 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Любые попытки добиться «победы на поле боя» — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя», — говорится в комментарии дипломата на официальном сайте ведомства.

Захарова подчеркнула: в вопросе поставок Украине оружия действует принцип двойных стандартов, когда Запад декларирует верховенство права, одновременно нарушая собственные правила поставок вооружений в третьи страны.

Дипломат напомнила о предупреждениях из Москвы, что поставляемое Киеву оружие пойдет на черные рынки. И теперь об этом вынужден заявлять Европол в докладах о том, что поставляемое украинцам вооружение «стало всплывать в государствах Европы и пополнять арсеналы местной организованной преступности».

11 июля участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал, что согласно оперативным данным, поставляемое на Украину оружие поступает контрабандистам и криминальным структурам для дальнейшей перепродажи на Запад на черном рынке. Он не исключил, что к этому могут быть причастны украинские спецслужбы, которые таким образом обеспечивают себе дополнительное финансирование.

При этом он подчеркнул, что речь идет о продажах Украиной даже не стрелкового оружия, а противотанковых систем — американских Javelin и британских NLAW, а также о гранатометах. Последние, по его словам, пользуются наибольшим спросом.

До этого, 5 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. В прошлом месяце старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан также отмечал, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке из-за того, что Украина не контролирует свою территорию.

7 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Лидеры ЕС не заявляли о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний не звучало и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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