Еще 10 автомобилей передали больницам Якутии

Медучреждения Якутии получили еще 10 автомобилей для работы в отдаленных населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Машины марки «УАЗ» распределили между Мохсоголлохская детской поликлиникой, поликлиниками Амгинской и Олекминской ЦРБ, Чернышеской горбольницей, а также офисом врача общей практики в селе Далыр Верхневилюйского района и несколькими амбулаториями.

Автомобили закуплены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Транспорт будет доставлять медработников, пациентов, лекарства и анализы в отдаленные населенные пункты.

Как уточняет ИА SakhaNews, в июне 2022 года районные больницы Якутии получили 25 автомобилей. Машины предназначены для служб скорой и паллиативной помощи.