ЦБ повысит нормативы обязательных резервов

Банк России с 1 августа повышает нормативы обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций норматив по всем категориям резервируемых обязательств в рублях повышается до 3%, в валюте — до 5%, сообщает телеканал «Известия». Нормативы для резервов в рублях для банков с базовой лицензией не изменятся.

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