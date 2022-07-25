Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС

Поставки российского газа в Европу могут прекратиться, если отношения РФ и Евросоюза будут дальше деградировать. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в понедельник, 25 июля.

Ранее в этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала сэкономить 15% от потребления газа альянса к марту 2023 года, то есть 45 млрд кубометров газа. Политик отметила, что ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

«Я думаю, пока что полностью [поставки] прекращаться не будут, какое-то время еще», — сказал Митрахович, добавив, что заявления европейской стороны выглядят непоследовательно.

Он отметил, что сначала Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить потребление газа на две третьих, потом просила увеличить поставки, потом ЕК признала, что они могут полностью прекратиться.

По словам эксперта, какое-то время газ еще может поставляться в ЕС. Он подчеркнул, что голубое топливо нужно не в абстрактных целях, а для того, чтобы использовать в промышленности и коммунальном хозяйстве.

20 июля ЕК предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. Ранее о таких планах заявляла фон дер Ляйен. Однако ряд стран Евросоюза не поддержал это предложение. Например, Венгрия, Испания, Португалия и Греция.

24 июля СМИ сообщили, что Евросоюз добивается изменения планов по снижению потребления газа в государствах альянса. Страны объединения считают необходимым учитывать обязательные целевые показатели зависимости каждой отдельной страны ЕС от российского газа.