Греция отвергла предложение ЕК сократить потребление газа на 15%

Греция не приняла предложение Европейской комиссии (ЕК) о сокращении потребления природного газа на 15%. Об этом 21 июля заявил официальный представитель правительства Иоаннис Иконому.

«Правительство Греции в принципе не согласно с предложением Еврокомиссии о 15-процентном сокращении использования природного газа. Мы представили ряд предложений как по цене, экономической составляющей приобретения природного газа, так и по поставкам. И мы будем придерживаться этих предложений», — цитирует Иконому «Вима».

Накануне Еврокомиссия предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% на период с августа 2022 года по апрель 2023-го. Такие меры позволили бы странам-членам ЕС повысить энергобезопаность и снизить зависимость от поставок. Государствам предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

19 июля газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

Однако предложение ЕК не встретило поддержки среди стран Евросоюза. Так, 20 июля министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что не поддерживает сокращение спроса на газ. Она подчеркнула, что будет защищать интересы деловых кругов королевства.

21 июля в похожем ключе высказался госсекретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба. Он заявил, что предложение ЕК не принимает во внимание различия между странами.