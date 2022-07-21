Португалия вслед за Испанией отказалась сокращать потребление газа

Лиссабон отказывается от принятия плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа. Об этом госсекретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба заявил в интервью газете Espresso 21 июля.

Он назвал предложение Еврокомиссии (ЕК) странам Евросоюза (ЕС) поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель несостоятельной.

«Португалия против предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — подчеркнул Галамба.

По словам чиновника, подобные меры могут лишить страну электричества, передает НСН.

Заявление Португалии последовало после того, как Испания заявила об отказе выполнять требования Брюсселя, сообщается на сайте kp.ru.

Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера подчеркнула, что правительство будет защищать интересы деловых кругов страны, передает RT. Она пояснила, что сокращение использования газа может привести к «серьезной потере конкурентоспособности» испанской промышленности.

По ее словам, испанцы не пострадают от сокращения поставок, даже если предложение ЕК будет принято.

Ранее, 20 июля, ЕК предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.

19 июля представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что при подготовке к зиме рассматриваются все сценарии поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток», включая худший сценарий — вероятность того, что экспорт из РФ будет остановлен.

В тот же день агентство Reuters сообщало, что ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ. Отмечалось, что государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Также 19 июля газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

До этого, 15 июля, в Испании призвали готовиться к возможной нехватке газа в Евросоюзе в ближайшие месяцы. Вице-премьер Тереса Рибера заявила, что Испания разрабатывает план действий во внештатной ситуации. По данным энергетической компании Enagas, в июне 24,4% импортированного Испанией газа поступило из России. Это делает Москву вторым поставщиком в королевстве после США.