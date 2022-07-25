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Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок газа из России

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Фото: Global Look press/Jens Büttner
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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 25 июля призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России.

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«Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно. Чтобы смягчить последствия этого, мы должны сэкономить 15% нашего потребления газа к марту следующего года. Это 45 млрд кубометров газа», — цитирует главу ЕК Die Zeit со ссылкой на DPA.

Фон дер Ляйен призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что опасается протестных волнений в стране в связи с нехваткой российского газа.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер 16 июля сообщил, что имеющихся запасов газа в стране не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России. По его словам, в настоящее время резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65%.

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