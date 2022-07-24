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В ЕС захотели добиться изменения планов по снижению потребления газа

FT: страны ЕС стремятся добиться исключений из планов ЕК по снижению потребления газа
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.

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Как передала газета содержимое документа, страны ЕС считают необходимым учитывать обязательные целевые показатели зависимости каждой отдельной страны Евросоюза от российского газа. Также, по мнению стран — членов ЕС, должен быть учтен объем голубого топлива, направленный в хранилища.

В ЕС также предлагают предоставить исключение странам, у которых есть возможность поставлять газ другим странам Евросоюза.

По меньшей мере пять стран ЕС должны сделать запрос, чтобы большинство государств-членов одобрило требование, отмечает газета.

Ранее, 23 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о противоречии Западу призыва ЕК снизить потребление газа.

В этот же день Венгрия не поддержала инициативу ЕК, которая выступила с предложением сократить спрос на газ в Евросоюзе на 15%. При этом подчеркивается, что Венгрия проводит переговоры с Россией о дополнительных закупках газа.

21 июля Греция не приняла предложение Европейской комиссии о сокращении потребления природного газа на 15%.

В тот же день сообщалось, что Португалия вслед за Испанией отказалась сокращать потребление газа.

Ранее, 20 июля, Еврокомиссия предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. О планах председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен вынудить страны ЕС экономить газ сообщало немецкое издание Die Welt еще накануне. Согласно списку действий в чрезвычайной ситуации с газом, все страны союза должны будут в добровольном порядке сократить потребление голубого топлива.

До этого, 10 июля, Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные помещения, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

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