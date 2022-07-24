В ЕС захотели добиться изменения планов по снижению потребления газа

Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.

Как передала газета содержимое документа, страны ЕС считают необходимым учитывать обязательные целевые показатели зависимости каждой отдельной страны Евросоюза от российского газа. Также, по мнению стран — членов ЕС, должен быть учтен объем голубого топлива, направленный в хранилища.

В ЕС также предлагают предоставить исключение странам, у которых есть возможность поставлять газ другим странам Евросоюза.

По меньшей мере пять стран ЕС должны сделать запрос, чтобы большинство государств-членов одобрило требование, отмечает газета.

Ранее, 23 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о противоречии Западу призыва ЕК снизить потребление газа.

В этот же день Венгрия не поддержала инициативу ЕК, которая выступила с предложением сократить спрос на газ в Евросоюзе на 15%. При этом подчеркивается, что Венгрия проводит переговоры с Россией о дополнительных закупках газа.

21 июля Греция не приняла предложение Европейской комиссии о сокращении потребления природного газа на 15%.

В тот же день сообщалось, что Португалия вслед за Испанией отказалась сокращать потребление газа.

Ранее, 20 июля, Еврокомиссия предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. О планах председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен вынудить страны ЕС экономить газ сообщало немецкое издание Die Welt еще накануне. Согласно списку действий в чрезвычайной ситуации с газом, все страны союза должны будут в добровольном порядке сократить потребление голубого топлива.

До этого, 10 июля, Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные помещения, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.