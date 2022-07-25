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Песков прокомментировал слова Шольца о поставках газа из России

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Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Anspach
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Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о России, как поставщике газа, контрастируют с реальностью и историей поставок. РФ всегда выполняет обязательства, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 июля.

22 июля Шольц заявил, что существующих газопроводов достаточно для того, чтобы Россия выполняла контрактные обязательства по поставкам газа. В то же время он отметил, что не считает задержку турбины Siemens для «Северного потока» основанием для перебоев с поставками топлива.

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Шольц добавил, что Берлин постепенно переориентируется на других поставщиков и задействует альтернативные источники энергии.

«Даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства», — указал Песков.

При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ.

«[Президент России Владимир] Путин говорил в Тегеране, что «Газпром» надежно выполнял и будет выполнять обязательства. <...> Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия ограничений, которые ввели европейцы, и они сами от них страдают», — заключил Песков.

Поставки российского газа возобновились утром 21 июля по завершении плановых технических работ. Отмечалось, что показатель в 40% от максимума был достигнут во второй час работы.

Прокачка газа была приостановлена 11 июля в связи с проведением планового ежегодного техобслуживания на газопроводе для тестирования механических компонентов и систем автоматизации. При этом подчеркивалось, что приостановка была запланирована заранее и согласована с партнерами по транспортировке.

17 июля немецкая газета Bild написала, что правительство ФРГ ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита энергоресурса. В тот же день глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что имеющихся запасов не хватит, чтобы пережить зимний период без поставок из России, несмотря на то что резервуары заполнены почти на 65%.

В июне поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию. Уточнялось, что для доставки понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

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