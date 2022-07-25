В результате вспышки птичьего гриппа на островах Фарна погибли тысячи животных

На архипелаге Фарн в Северном море вблизи северо-восточного побережья Великобритании была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Газета Express 25 июля сообщает о том, что свыше 3 тыс. мертвых птиц были собраны для последующей кремации.

По данным источников издания, еще несколько тысяч пернатых упали со скал в воду. Архипелаг является домом для 200 тыс. птиц 23 видов. Во избежание заражения острова с начала июля закрыты для посетителей, притом что ежегодно туда приезжает свыше 45 тыс. человек.

«Эта болезнь перечеркивает десятки лет упорного труда, направленного на восстановление природы. Масштаб этой катастрофы требует национального плана оперативного реагирования на вирус у диких птиц», — процитировало издание главу департамента Национального фонда по сохранению природы и восстановлению экологии Бена Маккарти.

19 июля в деревне Терентьево и селе Хвастовичи в Калужской области выявили вспышку птичьего гриппа, в результате чего погибли пернатые. Всего в регионе было зарегистрировано девять очагов заболевания — в Боровском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском районах, а также в пригороде областного центра.

Специалисты ветстанций проводят необходимые мероприятия. Зараженные птицы уничтожаются.