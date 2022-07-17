В восьми районах Калужской области выявили птичий грипп

Птичий грипп зафиксировали в восьми районах Калужской области. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявили на заседании региональной противоэпизоотической комиссии.

В частности, заболевание нашли в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Жуковском, Боровском районах и пригороде Калуги. В Дзержинском районе установили карантин, пишет газета «Весть».

Власти области поручили главам муниципалитетов организовать встречу руководителей СНТ и сотрудников ветеринарной службы. Также, как отмечается в материале, на заседании комиссии обсуждался вопрос компенсации гражданам за уничтоженную птицу при ее изъятии.

В конце апреля вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Комсомольске-на-Амуре. На территории городской свалки массово погибали вороны.