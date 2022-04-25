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Вспышку птичьего гриппа выявили в Хабаровском крае

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В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на государственную ветеринарную службу.

Массовый падеж ворон был установлен на территории городской свалки. Специалисты отобрали пробы и выявили генетический материал высокопатогенного гриппа птиц.

Сейчас сотрудники ветслужбы проводят ряд мероприятий, направленный на ликвидацию очага и предотвращение распространения заболевания, пишет ИА AmurMedia.

Как отмечает агентство, птичий грипп — острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус типа А. К нему восприимчивы все виды пернатых, их смерть после инфицирования наступает внезапно. Также болезнь может передаться человеку.

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