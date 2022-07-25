Кандидат в премьеры Британии пообещал ограничить влияние КНР в стране

Экс-глава британского минфина Риши Сунак намерен ограничить влияние Китая в Соединенном Королевстве, если выиграет гонку за премьерский пост. Об этом говорится в его предвыборной программе, текст которой привела в воскресенье, 24 июля, газета The Daily Telegraph.

Как заявил Сунак, ссылаясь на слова генерального директора МИ-5 Кена Маккалума и директора ФБР Кристофера Рэя, Китай является крупнейшей долгосрочной угрозой экономической и национальной безопасности Великобритании и всего мира.

«У нас дома [граждане КНР] крадут технологии и внедряются в наши университеты, а за рубежом помогают [президенту РФ Владимиру] Путину осуществлять… вторжение на Украину, покупая у него нефть, а также пытаются запугивать своих соседей, включая Тайвань», — утверждал претендент на пост премьера.

Слишком долго политики в Британии и на Западе благоприятствовали Китаю и не замечали его происков и амбиций, заявил кандидат на пост британского премьера.

«Я положу этому конец в тот же день, когда стану премьер-министром», — заручился Сунак.

Он также пообещал, что вместе с президентом США Джо Байденом и лидерами других стран — партнеров королевства — попытается свести к минимуму уязвимость Запада перед лицом КНР.

В программном заявлении он также пообещал закрыть все действующие в Великобритании институты Конфуция из опасения, что они используются в качестве разведки. На территории королевства сейчас насчитывается 31 такое учреждение.



Сунак и его соперница в борьбе за премьерское кресло глава МИДа Лиз Трасс ранее критиковали друг друга за излишнюю мягкость в отношении КНР. Ожидается, что эта тема будет вновь поднята в ходе теледебатов, которые в понедельник, 25 июля, организует вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее, 23 июля, газета The Telegraph распространила информацию о том, что Лиз Трасс намерена обратиться к теме взаимоотношений с РФ в рамках предвыборной кампании. Таким образом она планирует обойти соперника, склонного занимать более нейтральную позицию в данном вопросе.

20 июля стало известно, что Сунак и глава МИДа страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.