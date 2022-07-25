Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россиянам начали предлагать туры за банковскими картами
Мир
Кандидаты в премьеры Британии Сунак и Трасс проведут первые теледебаты
Экономика
В России выросли продажи ретроконсолей Dendy и Sega
Мир
В ПМР оценили риски для соглашения 1992 года со стороны Кишинева
Экономика
Медицинские маски выпали из топа покупок россиян
Общество
Госдума рассмотрит закон об отсрочке от армии для предпринимателей
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в Конго
Экономика
ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых купюр
Экономика
Рублю спрогнозировали снижение до 70 за доллар к концу года
Мир
Глава МИД Приднестровья сравнил Молдавию со второй Румынией
Спорт
Датский велогонщик Вингегор стал победителем «Тур де Франс»

Кандидат в премьеры Британии пообещал ограничить влияние КНР в стране

Кандидат в премьеры Британии Сунак пообещал ограничить влияние КНР в стране
0
Фото: Global Look Press/Tim Ireland
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава британского минфина Риши Сунак намерен ограничить влияние Китая в Соединенном Королевстве, если выиграет гонку за премьерский пост. Об этом говорится в его предвыборной программе, текст которой привела в воскресенье, 24 июля, газета The Daily Telegraph.

Не в пример министр: что последует за уходом Джонсона с поста
Консервативная партия срочно выбирает нового лидера

Как заявил Сунак, ссылаясь на слова генерального директора МИ-5 Кена Маккалума и директора ФБР Кристофера Рэя, Китай является крупнейшей долгосрочной угрозой экономической и национальной безопасности Великобритании и всего мира.

«У нас дома [граждане КНР] крадут технологии и внедряются в наши университеты, а за рубежом помогают [президенту РФ Владимиру] Путину осуществлять… вторжение на Украину, покупая у него нефть, а также пытаются запугивать своих соседей, включая Тайвань», — утверждал претендент на пост премьера.

Слишком долго политики в Британии и на Западе благоприятствовали Китаю и не замечали его происков и амбиций, заявил кандидат на пост британского премьера.

«Я положу этому конец в тот же день, когда стану премьер-министром», — заручился Сунак.

Он также пообещал, что вместе с президентом США Джо Байденом и лидерами других стран — партнеров королевства — попытается свести к минимуму уязвимость Запада перед лицом КНР.

В программном заявлении он также пообещал закрыть все действующие в Великобритании институты Конфуция из опасения, что они используются в качестве разведки. На территории королевства сейчас насчитывается 31 такое учреждение.

Сунак и его соперница в борьбе за премьерское кресло глава МИДа Лиз Трасс ранее критиковали друг друга за излишнюю мягкость в отношении КНР. Ожидается, что эта тема будет вновь поднята в ходе теледебатов, которые в понедельник, 25 июля, организует вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее, 23 июля, газета The Telegraph распространила информацию о том, что Лиз Трасс намерена обратиться к теме взаимоотношений с РФ в рамках предвыборной кампании. Таким образом она планирует обойти соперника, склонного занимать более нейтральную позицию в данном вопросе.

20 июля стало известно, что Сунак и глава МИДа страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022