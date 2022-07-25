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Болельщики ФК «Атлетико» создали хештег против присоединения Роналду

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Darren Staples
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Поклонники мадридского футбольного клуба «Атлетико» не оценили возможность присоединения к команде португальца Криштиану Роналду, свой протест они выразили в социальных сетях. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщила газета Mirror.

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Роналду выступал за главных соперников «Атлетико» — «Реал Мадрид» — в период с 2009 по 2018 год.

Поэтому разгневанные болельщики начали продвигать хештег #ContraCR7 («Против CR7») в Twitter, чтобы выразить свое недовольство и, возможно, повлиять на итоговое решение клуба.

Ранее, 22 июля, стало известно, что форвард английского клуба «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Атлетико», чтобы иметь возможность выступить на Лиге чемпионов. В связи с этим Роналду даже согласился снизить требования к заработной плате.

До этого «Манчестер» потерпел поражение в матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/22. В результате клуб лишился возможности участвовать в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

26 июня сообщалось, что новый владелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боэли встретился с представителем португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Стороны обсудили возможность перехода футболиста в лондонский клуб.

Также известно, что «Пари Сен-Жермен» рассматривают футболиста в качестве возможной замены Килиана Мбаппе, пока не продлившего соглашение с парижанами. В свою очередь нападающий Лионель Месси заявил руководству клуба, что покинет команду, если будет подписан контракт с Роналду.

До этого, 30 апреля, появлялась информация о возможном возвращении Криштиану Роналду в мадридский «Реал» этим летом.

12 мая Роналду вошел в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года он заработал $115 млн.

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