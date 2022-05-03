Месси пригрозил уйти из ПСЖ в случае прихода в команду Роналду

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил руководству клуба, что покинет его, если будет подписан контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду, сообщает El Nacional.

В ПСЖ, в свою очередь, дали понять, что Месси должен будет отработать в команде до конца контракта, который действует до лета 2023 года. Однако аргентинец настаивает, что, если обещания, среди которых отказ от приглашения в команду Роналду, не будут выполнены, он устроит забастовку.

«Пари Сен-Жермен» рассматривают португальского нападающего в качестве возможной замены Килиана Мбаппе, пока не продлившего соглашение с парижанами. При этом контракт Роналду с английским клубом «Манчестер Юнайтед» также действует до июня 2023 года.

Ранее появлялась информация о возможном возвращении Криштиану Роналду в мадридский «Реал» этим летом.

Криштиану Роналду посвятил сотый гол в Английской премьер-лиге своему умершему новорожденному сыну. Спортсмен забил гол в ходе матча 34-го тура против лондонского ФК «Арсенал».