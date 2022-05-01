Mirror узнал о возможном возвращении Роналду в «Реал Мадрид»

Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может этим летом вернуться в мадридский «Реал». Об этом в субботу, 30 апреля, пишет британская газета Mirror.

Отмечается, что испанский клуб сейчас особенно заинтересован в возвращении спортсмена.

Так, 37-летний форвард выдал еще один выдающийся сезон в «Манчестер Юнайтед» после того, как прошлым летом перешел из итальянского «Ювентуса». Роналду забил 23 гола , из них 17 в АПЛ.

Его выступления в Англии вызвали ажиотаж на «Бернабеу»: влиятельные ключевые фигуры в клубе теперь хотят возвращения Роналду, зная, что он принесет гарантированные голы в Ла Лиге.

Ранее, 23 апреля, Роналду посвятил сотый гол в английской премьер-лиге своему умершему новорожденному сыну.

Нападающий забил гол в ходе матча 34-го тура против лондонского ФК «Арсенал», первый тайм которого завершился со счетом (2:1). Затем 37-летний португалец поднял глаза к небу и указал на него пальцем.

10 января сообщалось, что Роналду может продолжить свою карьеру в футбольном клубе «Барселона», так как недоволен действиями нового главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду играл за «Реал Мадрид» с 2009 года. В июле 2018 года он перешел из «Реала» в «Ювентус» по собственному желанию.

27 августа 2021 года пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что клуб согласовал с «Ювентусом» переход Роналду.