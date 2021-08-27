«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Ювентусом» трансфер Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» согласовал с туринским «Ювентусом» переход в состав первого португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба в пятницу, 27 августа.

«Манчестер Юнайтед» рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с «Ювентусом» о передаче Криштиану Роналду при условии согласования личных условий, получения визы и медицинского обслуживания», — говорится в сообщении.

Роналду дебютировал в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году и покинул клуб в 2009-м. За это время он забил 118 голов в 292 играх.

«Все в клубе с нетерпением ждут возможности снова встретить Криштиану в Манчестере», — отметили в команде.

О том, что Роналду сообщил своему агенту Жорже Мендешу о своей готовности к возвращению в «Манчестер Юнайтед», рассказал ранее в этот же день журналист Фабрицио Романо.

Также в пятницу главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри подтвердил планы Роналду перейти из «Ювентуса» в другую команду. Футболист уже перестал тренироваться вместе с «Ювентусом», и ближайший матч с «Эмполи» команда уже сыграет без него.

При этом в тот же день телеканал Sky News сообщил, что Роналду покинул Италию на частном самолете. Информации о том, куда приземлился футболист, СМИ не привели.

Португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, добавляет «Спорт-Экспресс».