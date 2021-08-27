Главный тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду из команды

Португальский футболист Криштиану Роналду действительно решил покинуть «Ювентус». Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри подтвердил его планы перейти в другую команду. Об этом журналист Джанлука ди Марцио написал на своем сайте в пятницу, 27 августа.

«Вчера он сказал мне, что не собирается оставаться в «Ювентусе», — цитирует он Аллегри.

Роналду уже перестал тренироваться вместе с «Ювентусом» и ближайший матч с «Эмполи» команда уже сыграет без него, сообщает телеканал «360».

По словам главного тренера, он несильно расстроен таким решением футболиста. За историю клуба его уже покидали такие футболисты, как Зинедин Зидан, Джанлуиджи Буффон, Дель Пьеро, Мишель Платини и многие другие.

«Роналду уходит, но жизнь продолжается. «Ювентус» остается, а это самое главное», — сказал Аллегри.

Ранее, 25 августа, пост брата владельца французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) шейха Хамада бин Халифа Аль Тани о возможном переходе Роналду вызвал бурную реакцию болельщиков.

«Может быть?» — написал шейх, сопроводив запись фотоколлажем, на котором изображен Лионель Месси и Роналду. При этом Роналду изображен в форме парижского клуба.

Нападающий выступает за итальянский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с итальянцами рассчитан до 30 июня 2022 года, передает RT.