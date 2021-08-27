Португальский футболист Криштиану Роналду покинул Италию на частном самолете, сообщает 27 августа Sky News в своем Twitter.

«Криштиану Роналду был замечен садящимся в частный самолет в аэропорту Турина <...> но где он приземлится?» — задается вопросом издание.

Ранее 27 августа главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри подтвердил планы Роналду перейти из «Ювентуса» в другую команду.

Футболист уже перестал тренироваться вместе с «Ювентусом», и ближайший матч с «Эмполи» команда уже сыграет без него.

Португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.