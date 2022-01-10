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Роналду может сменить «Манчестер Юнайтед» на испанскую «Барселону»

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Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в футбольном клубе «Барселона». Нападающий «Манчестер Юнайтед» недоволен действиями нового главного тренера Ральфа Рангника, передает телеканал «Известия». Футболист заявил своему агенту Жорже Мендешу, что считает нынешнее положение команды нестабильным. Роналду дал понять, что, если ситуация останется прежней, придется искать новую команду. Отмечается, что Мендеш находится в хороших отношениях с руководством «Барселоны» и может предложить клубу усилиться 36-летним португальцем. Кроме того, главный тренер каталонского клуба находится в поисках нападающего, поэтому может одобрить потенциальный переход.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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