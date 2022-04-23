Роналду посвятил сотый гол в Английской премьер-лиге своему умершему сыну

Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посвятил сотый гол в Английской премьер-лиге своему умершему новорожденному сыну.

Спортсмен забил гол в ходе матча 34-го тура против лондонского ФК «Арсенал», первый тайм которого завершился со счетом (2:1). Затем 37-летний португалец поднял глаза к небу и указал на него пальцем.

Встреча проходит на стадионе Emirates в Лондоне.

При этом на седьмой минуте встречи болельщики почтили память умершего ребенка минутой аплодисментов.

О смерти сына Роналду сообщил 18 апреля. Его супруга Джорджина Родригес выносила и родила близнецов, из которых выжила только девочка. Футболист и его возлюбленная признались, что опустошены потерей ребенка, и попросили общественность о неприкосновенности частной жизни «в это очень трудное время».

О причинах, которые привели к смерти сына, спортсмен не распространяется, но поблагодарил медперсонал, который принимал роды у его возлюбленной.

19 апреля московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» выразили соболезнования португальскому форварду.