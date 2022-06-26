Новый владелец «Челси» обсуждал с агентом Роналду его переход в клуб
Новый владелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боэли встретился с представителем португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендешом. Об этом сообщает издание The Athletic.
Отмечается, что встреча прошла на прошлой неделе. Стороны обсудили возможность перехода футболиста в лондонский клуб.
Ранее, 26 мая, сообщалось, что клуб «Челси», который ранее принадлежал миллиардеру и предпринимателю Роману Абрамовичу, официально продали американскому бизнесмену Тодду Боэли.
24 мая английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли.
До этого, 12 мая, стало известно, что Роналду вошел в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года он заработал $115 млн.
При этом также сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» рассматривают Роналду в качестве возможной замены Килиана Мбаппе, пока не продлившего соглашение с парижанами. При этом контракт футболиста с английским клубом «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил руководству клуба, что покинет его, если будет подписан контракт с Роналду.
Ранее, 30 апреля, появлялась информация о возможном возвращении Криштиану Роналду в мадридский «Реал» этим летом.
«Челси» с 2003 года принадлежал бизнесмену Роману Абрамовичу. 1 марта 2022-го он объявил о решении продать клуб. Предприниматель уточнил, что не будет продавать его в срочном порядке. Кроме того, все средства от продажи клуба будут переданы в благотворительный фонд. 10 марта правительство Великобритании ввело против Абрамовича санкции, из-за которых продажа клуба была приостановлена, а 12 марта его отстранили от руководства клубом.