Футбольный клуб «Челси» продали миллиардеру из США Тодду Боэли

Клуб «Челси», который ранее принадлежал миллиардеру и предпринимателю Роману Абрамовичу, официально продали американскому бизнесмену Тодду Боэли. Об этом сказано в документе, который разместили 26 мая на сайте правительства Великобритании.

В клубе согласовали условия покупки контрольного пакета акций на сумму $5,3 млрд.

Сам Абрамович не стремился заключить сделку, однако разногласия удалось уладить.

В среду, 25 мая, британское правительство выдало лицензию, согласно которой продажа «Челси» разрешена. После этого появилась информация о том, что сделка должна быть одобрена не только правительством королевства, но и властями Португалии, потому что Абрамович является гражданином и этого государства. Представители британского кабмина организовали переговоры с коллегами из Еврокомиссии, после чего в четверг, 26 мая, Португалия одобрила продажу футбольного клуба.

24 мая английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли.

«Челси» с 2003 года принадлежал бизнесмену Роману Абрамовичу. 1 марта 2022-го он объявил о решении продать клуб. Предприниматель уточнил, что не будет продавать его в срочном порядке. Кроме того, все средства от продажи клуба будут переданы в благотворительный фонд. 10 марта правительство Великобритании ввело против Абрамовича санкции, из-за которых продажа клуба была приостановлена, а 12 марта его отстранили от руководства клубом.