Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии ввели ограничения на заправку бензином
Спорт
Футбольный клуб «Челси» продали миллиардеру из США Тодду Боэли
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности
Спорт
Боец ММА Каримов заменит Штыркова в поединке против Мохнаткина
Экономика
ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней
Мир
Блинкен заявил об отсутствии поддержки США независимости Тайваня
Общество
Белгородские власти запретят въезд в село Журавлевка
Мир
Путин обсудил с Драги вывод судов из портов Черного и Азовского морей
Армия
Минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена
Мир
Еще три украинских боевика сдались на «Азовстали»
Мир
Президент Приднестровья отправил правительство в отставку

Футбольный клуб «Челси» продали миллиардеру из США Тодду Боэли

0
Фото: Global Look press/Javier Rojas
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Клуб «Челси», который ранее принадлежал миллиардеру и предпринимателю Роману Абрамовичу, официально продали американскому бизнесмену Тодду Боэли. Об этом сказано в документе, который разместили 26 мая на сайте правительства Великобритании.

Из добрых рук: Абрамовичу не дают полюбовно продать «Челси»
Как санкции против российского бизнесмена бьют по действующему победителю Лиги чемпионов

В клубе согласовали условия покупки контрольного пакета акций на сумму $5,3 млрд.

Сам Абрамович не стремился заключить сделку, однако разногласия удалось уладить.

В среду, 25 мая, британское правительство выдало лицензию, согласно которой продажа «Челси» разрешена. После этого появилась информация о том, что сделка должна быть одобрена не только правительством королевства, но и властями Португалии, потому что Абрамович является гражданином и этого государства. Представители британского кабмина организовали переговоры с коллегами из Еврокомиссии, после чего в четверг, 26 мая, Португалия одобрила продажу футбольного клуба.

24 мая английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли.

«Челси» с 2003 года принадлежал бизнесмену Роману Абрамовичу. 1 марта 2022-го он объявил о решении продать клуб. Предприниматель уточнил, что не будет продавать его в срочном порядке. Кроме того, все средства от продажи клуба будут переданы в благотворительный фонд. 10 марта правительство Великобритании ввело против Абрамовича санкции, из-за которых продажа клуба была приостановлена, а 12 марта его отстранили от руководства клубом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022