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АПЛ одобрила продажу «Челси» группе инвесторов Тодда Боэли

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Фото: pixabay.com
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Английская Премьер-лига одобрила продажу футбольного клуба «Челси» группе инвесторов, возглавляемой Тоддом Боэли. Об этом 24 мая сообщает сайт первенства.

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Отмечается, что сумма сделки составит около $5 млрд. При этом уже во вторник «Челси» будет приветствовать новых владельцев команды.

Из общей суммы инвестиций $2,7 млрд будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели. Остальное новые владельцы вложат в развитие клуба.

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Ранее появилась информация, что в начале мая группа собственников во главе с Тоддом Боэли, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом договорилась о покупке «Челси».

Боули принадлежит доля в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», а также в баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Челси» с 2003 года принадлежал бизнесмену Роману Абрамовичу. 1 марта он объявил о решении продать клуб. Он уточнил, что не будет продавать его в срочном порядке. Кроме того, все средства от продажи клуба будут переданы в его благотворительный фонд.

Ранее, 26 февраля, предприниматель передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда лондонского клуба в связи с санкциями, введенными на фоне проведения специальной операции в Донбассе.

Правительство Великобритании 10 марта ввело против Абрамовича санкции, из-за которых продажа клуба была приостановлена и может состояться только по специальному разрешению правительства.

12 марта Английская премьер-лига приняла решение отстранить российского бизнесмена от управления футбольным клубом «Челси». В премьер-лиге уточнили, что отстранение Абрамовича не отразится на деятельности клуба. Единственным ограничением станет запрет на перевод игроков в другой клуб.

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