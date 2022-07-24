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СМИ узнали о готовности Роналду перейти в «Атлетико»

Daily Mail: Криштиану Роналду может перейти в «Атлетико»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Форвард английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет присоединиться к мадридской команде «Атлетико». Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила The Daily Mail.

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«Роналду так сильно хочет сменить клуб, чтобы иметь возможность выступить на Лиге чемпионов, что согласился снизить требования к заработной плате», — говорится в публикации издания.

В свою очередь, болельщики «Атлетико» раскритиковали подобную перспективу, несмотря на заявления о том, что благодаря громкому имени футболиста клуб сможет увеличить популярность и поднять уровень доходов.

Решение португальского футболиста покинуть «Манчестер Юнайтед» не в последнюю очередь связано с поражением в матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, из-за которого клуб лишился возможности участвовать в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

При этом еще 26 июня сообщалось, что новый владелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боэли встретился с представителем португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Стороны обсудили возможность перехода футболиста в лондонский клуб.

Также известно, что «Пари Сен-Жермен» рассматривают Роналду в качестве возможной замены Килиана Мбаппе, пока не продлившего соглашение с парижанами. При этом контракт футболиста с английским клубом «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года.

До этого, 30 апреля, появлялась информация о возможном возвращении Криштиану Роналду в мадридский «Реал» этим летом.

12 мая Роналду вошел в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года он заработал $115 млн.

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