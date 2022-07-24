Один погиб и семеро пострадали после взрыва в жилом доме в Мексике

Один человек погиб и еще семеро, в том числе дети, пострадали в результате взрыва в жилом доме в городе Гвадалахара, столице мексиканского штата Халиско. Об этом 23 июля сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям региона в Twitter.

Кроме того, сообщается о повреждениях инфраструктуры и автомобилей.

«Повреждены пять зданий и три автомобиля, семь человек получили травмы, один погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавшие, в числе которых оказались двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала утечка газа.

Ранее, 19 июля, восемь человек получили травмы из-за обрушения в результате взрыва шестиэтажного жилого здания в городе Тяньцзинь на севере КНР. По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа.