Восемь человек пострадали в результате взрыва на севере Китая
Восемь человек получили травмы из-за обрушения в результате взрыва шестиэтажного жилого здания в городе Тяньцзинь на севере КНР. Об этом во вторник, 19 июля, сообщило Центральное телевидение Китая.
По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа.
Все пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу.
На месте происшествия продолжают работать спасатели и полиция.
Ранее в этот день стало известно, что в городе Тяньцзинь на севере КНР в результате взрыва частично обрушилось шестиэтажное жилое здание.
Отмечалось, что взрыв прогремел примерно в 07:20 по пекинскому времени (02:20 мск). Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.