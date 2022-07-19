Восемь человек пострадали в результате взрыва на севере Китая

Восемь человек получили травмы из-за обрушения в результате взрыва шестиэтажного жилого здания в городе Тяньцзинь на севере КНР. Об этом во вторник, 19 июля, сообщило Центральное телевидение Китая.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа.

Все пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и полиция.

Ранее в этот день стало известно, что в городе Тяньцзинь на севере КНР в результате взрыва частично обрушилось шестиэтажное жилое здание.

Отмечалось, что взрыв прогремел примерно в 07:20 по пекинскому времени (02:20 мск). Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.