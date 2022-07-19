На севере Китая в результате взрыва обрушилось шестиэтажное здание

В городе Тяньцзинь на севере КНР в результате взрыва частично обрушилось шестиэтажное жилое здание, возможны жертвы. Об этом во вторник, 19 июля, сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что взрыв прогремел примерно в 07:20 по пекинскому времени (02:20 мск). На место происшествия прибыли пожарные, медики, а также полиция.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в квартире многоквартирного жилого дома на улице Баумана. В результате инцидента обрушилась межквартирная перегородка, а также три оконных проема. В результате ЧП из здания были эвакуированы 37 человек. Погибших и пострадавших нет.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев распорядился оказать помощь жильцам пятиэтажки, где произошел взрыв газа с последующим обрушением части здания.