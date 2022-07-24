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В Германии назвали условия для прекращении поддержки Украины

Spectator: Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа, подтвердила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом написала журналист Катя Хойер в статье для британского издания The Spectator.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

Так, по словам Хойер, обращение команды политика к Канаде с просьбой вернуть России турбину для «Северного потока» сыграло на руку российскому президенту Владимиру Путину.

При этом, рассказала журналист, немецкий дипломат обосновала свои действия тем, что в случае отказа канадцев, Германия не сможет получать газ и впоследствии помогать Украине из-за крупных социальных волнений.

Хойер полагает, что власти Германии подвержены панике из-за наступающего энергетического кризиса.

Ранее в среду, 20 июля, газета The Globe and Mail сообщила, что одна из турбин для газопровода «Северный поток» уже находится на пути в Европу, а другие пять будут доставлены в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов. В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную трубу. В Оттаве пошли навстречу.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа по трубопроводу. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

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