В Германии назвали условия для прекращении поддержки Украины

ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа, подтвердила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом написала журналист Катя Хойер в статье для британского издания The Spectator.

Так, по словам Хойер, обращение команды политика к Канаде с просьбой вернуть России турбину для «Северного потока» сыграло на руку российскому президенту Владимиру Путину.

При этом, рассказала журналист, немецкий дипломат обосновала свои действия тем, что в случае отказа канадцев, Германия не сможет получать газ и впоследствии помогать Украине из-за крупных социальных волнений.

Хойер полагает, что власти Германии подвержены панике из-за наступающего энергетического кризиса.

Ранее в среду, 20 июля, газета The Globe and Mail сообщила, что одна из турбин для газопровода «Северный поток» уже находится на пути в Европу, а другие пять будут доставлены в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов. В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную трубу. В Оттаве пошли навстречу.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа по трубопроводу. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.