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Глава МИД ФРГ объяснила слова о бунте немцев из-за нехватки газа

Глава МИД ФРГ Бербок объяснила свои слова о «бунте немцев» из-за дефицита газа из РФ
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок специально выбрала утрированную формулировку, что в Германии якобы могут возникнуть протестные волнения в стране в связи с нехваткой российского газа. Об этом она сообщила в эфире телеканала NTV.

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«Я это осознанно слишком утрированно сформулировала и имела в виду не только тему с газовой турбиной, но в целом вопрос, почему Германия не может ввести полное газовое эмбарго», — сказала министр 23 июля.

По ее словам, вопрос турбины является лишь частью общей дискуссии. Она напомнила, что в случае отказа концерна Siemens в ремонте турбины для газопровода «Северный поток – 1» Германия не сможет продолжать предлагать финансовую и военную помощь Украине, так как власти будут заняты конфликтами в собственной стране.

Она также выступила против эмбарго на российские энергоресурсы и уточнила, что Германия не может позволить себе резко отказаться от газа из России.

Ранее, 21 июля, Бербок заявила о риске народных волнений из-за нехватки российского газа.

В этот же день глава Ассоциации химической промышленности ФРГ Кристиан Кульманн заявил, что если будет введено полное эмбарго на газ из России, экономику Германии может ждать «инфаркт».

«Северный поток», поставляющий газ из России в Германию, находился на техническом обслуживании с 11 июля. В четверг, 21 июля, поставки топлива возобновились. Это произошло после завершения работ. Как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, поставки вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума. Как сообщили «Известиям» в бундестаге 11 июля, Германия надеется, что к ноябрю ее газовые хранилища будут вновь заполнены на 90%.

Ранее, 17 июля, немецкая газета Bild написала, что правительство ФРГ ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита энергоресурса. В тот же день глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что имеющихся запасов не хватит, чтобы пережить зимний период без поставок из России, несмотря на то что резервуары заполнены почти на 65%.

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