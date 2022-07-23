«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

Московский ФК «Спартак» одержал гостевую победу над «Краснодаром» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 23 июля.

Встреча команд состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей.

В составе победителей голами отметились Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83), еще один мяч в ворота соперника был забит после автогола Сергея Бородина (52).

У «Краснодара» Эдуард Сперцян пробил пенальти на 60-й минуте. Удар был назначен после того, мяч от головы игрока московской команды Даниила Денисова попал ему в руку в штрафной площади.

На 37-й минуте с поля был удален полузащитник хозяев Александр Черников. На 69-й минуте вместо получившего травму капитана «Спартака» Георгия Джикии вышел Максимилиано Кофрие. В перерыве «Краснодар» заменил Сергея Петрова на Кристиана Рамиреса. Для колумбийского игрока это был первый выход на поле с тех пор как в декабре 2021 года она повредил колено.

«Спартак» одержал первую победу в официальном матче под руководством испанца Гильермо Абаскаля, который был назначен главным тренером 10 июня. Благодаря успешной игре команда заняла вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре московский клуб 31 июля примет «Оренбург». В свою очередь «Краснодар» 29 июля на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».

Ранее, 16 июля, «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче первого тура РПЛ. Счет по итогам встречи в Грозном составил 1:1.

В ходе игры с поля был удален московский защитник Мацей Рыбус. В пресс-службе «Спартака» сообщили, что ФК подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) на судейство по итогам матча.

Перед началом соревнования была объявлена минута молчания в память о бывшем главном тренере российской сборной и «Спартака» Георгии Ярцеве и бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, ушедших из жизни накануне.