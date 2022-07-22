Встреча с бывшей: сможет ли Федотов обыграть свою прежнюю команду

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) впервые за четыре года будет сыграно старейшее московское дерби «Динамо» – «Торпедо». Интерес к матчу подогревают и принципиальные отношения между болельщиками клубов — их история богата на провокации и обмен «любезностями». Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов встретится со своей бывшей командой — в прошлом сезоне он привел «Сочи» ко второму месту в РПЛ и пошел на повышение. На звание игры тура претендует противостояние «Локомотива» и «Ростова».

Потеря Пиняева

После ничьей с «Химками» в гостях, «Зенит» во втором туре примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов». На старте чемпионата самарцы в игре с «Оренбургом» показали чуть ли не лучший футбол среди всех команд и забили четыре гола. Команда Игоря Осинькина всю неделю получает комплименты за качество игры, а теперь ждет экзамена от чемпионом. По его итогам и станет понятен потенциал «Крыльев».

Накануне матча самарцы, вероятно, потеряли Сергея Пиняева. 17-летний талантливый футболист почувствовал себя плохо на тренировке, и его госпитализировали. Предварительный диагноз — пневмоторакс. Это скопление воздуха в плевральной полости, которое может привести к коллапсу легкого. В «Крыльях Советов» сообщили, что с игроком всё нормально и «страшного ничего нет». Однако в ближайших матчах рассчитывать на ключевого полузащитника не приходится.

У «Зенита» потерь нет. Наоборот, клуб положил конец слухам о возможном отъезде из России одного из лидеров — Вендела. Контракт с ним продлен до 2027-го года. Питерцы не выиграли стартовый матч чемпионата туре впервые с 2016-го года, что уже сенсационно. Поэтому ставки игры с «Крыльями» возрастают.

— В первой домашней игре сезона «Зенит» — явный фаворит. Не думаю, что им легко удастся обыграть «Крылья», но победа будет за Семаком. Все-таки по классу и уровню игроков петербургский клуб заметно сильнее. У Самары много молодых футболистов, может, некоторые не будут готовы психологически к встрече с чемпионом на выезде. Отличится ли и в этом туре Максим Глушенков? Ему главное не забивать, а продолжать стабильно демонстрировать высокий уровень.Симпатизирую этому парню, дай бог, чтобы у него всё получилось, — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Принципиальная встреча

Владимир Федотов во втором официальном матче у руля ЦСКА сыграет против своей бывшей команды — «Сочи». По слухам, в бывшем клубе обижены на решение тренера покинуть команду. На официальных ресурсах «Сочи» самого успешного тренера в истории клуба даже не поблагодарили за его работу.

Матч будет тяжелым и принципиальным и для Федотова, и для «Сочи». Несмотря на кадровые проблемы, ЦСКА в первом туре с «Уралом» выглядел уверенно и показал качественный футбол, набрав 3 очка. «Сочи» под руководством нового тренера Вадима Гаранина тоже на классе разобрался с «Торпедо». Обе команды на ходу, поэтому матч должен получится интересным.

— На мой взгляд, это матч тура, — отметил Андрей Канчельскис. — Думаю, что настрой будет хороший у обоих сторон. Футболисты «Сочи» захотят доказать бывшему тренеру, что состоятельны и не под его руководством, а Федотов постарается победить, продемонстрировав, что он не зря ушел. Игра покажет, кто прав, кто виноват.

Автобусный тур

Гильермо Абаскаль продолжает познавать регионы России: после Грозного «Спартак» сыграет в Краснодаре. Обе команды в первом туре набрали по одному очку, поэтому нацелены на победу и открытый футбол.

Матчи «Краснодара» со «Спартаком» — это всегда обилие голов. В прошлом сезоне команды дважды пробили тотал больше 2,5 мяча. А в прошлом чемпионате были 6:1 в Москве. Наверняка и в ближайшем матче стоит ждать результативной игры. «Краснодар» не очень надежен в обороне — новичок РПЛ «Факел» дважды поразил ворота «быков». Мог забить и больше, если бы не игра Матвея Сафонова. «Спартак» в Грозном подтвердил, что после ухода Самюэля Жиго у команды проблемы в центре обороны.

Стоит учесть и фактор логистики: до места встречи «Спартак» будет добираться непростым маршрутом. Сначала на самолете до Ставрополя, а уже оттуда — около 300 км на самолете. Игра покажет, как на красно-белых повлияет такая долгая дорога.

— «Краснодар», как всегда, будет стремиться играть в атаку и подавить соперника, — отметил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Но сейчас у клуба Сергея Галицкого не те ресурсы, чтобы навязывать свою игру командам уровня «Спартаком». У «быков» много молодежи, и те новички, которые усилили команду, пока не настолько адаптированы в командную игру, чтобы давать результат. «Спартак», думаю, тоже будет действовать аккуратно. На этот раз я не жду результативно игры. Оба клуба будет перестраховываться. Все-таки начало сезона, надо наигрывать связи.

Снова в РПЛ

Старейшее московское дерби «Динамо» и «Торпедо» снова в премьер-лиге: команды не встречались в чемпионате уже семь лет, а последняя очная игра пришлась на Кубок России в 2018 году.

Могильные плиты, видео с косами, вилами и топорами: история отношений болельщиков клубов богата на провокации и обмен любезностями. Поэтому возвращение в РПЛ для «Торпедо» с матчем против «Динамо» на старте сезона — событие и принципиальная игра.

Обе команды в первом туре сыграли неудачно: «Динамо» на своем поле довольствовался одним очком с «Ростовом», «Торпедо» уступило «Сочи».

— Торпедовцы только адаптируются к РПЛ, большинство футболистов впервые увидели такие стадионы, большое количество зрителей, — считает Борис Игнатьев. — Сам принцип ведение игры в РПЛ отличается от ФНЛ, поэтому им сложнее. Понимаю, что у «Торпедо» опытный тренерский штаб, но он только формирует команду. Динамовцы пока плохо играют в обороне, у них явно недостаток хороших защитников. По сравнению с предыдущим сезоном они стали слабее. Плюс сменился главный тренер, которому нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям российского футбола. Так что на старте сезона в играх с бело-голубыми точно можно брать очки.

Возможно, центральная игра тура и по афише, и по амбициям команд состоится в столице. «Ростов» здорово выглядел в игре с «Динамо», но не смог довести матч до победы. А «Локомотив» потерял очки с «Нижним Новгородом», хотя до определенного момента казалось, что победит легко.

В «Ростове» говорят о задачах попасть в тройку, в «Локо» тоже называют цели на сезон максимальными. Наверняка зрители увидят игру на встречных курсах.