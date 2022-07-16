«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ

Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 1:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Грозном.

У «Ахмата» гол забил Артем Тимофеев (45+4), у «Спартака» отличился Виктор Мозес (83). На 41-й минуте защитник красно-белых Мацей Рыбус получил желтую карточку за толчок соперника, а через несколько секунд получил вторую за неспортивное поведение и был удален с поля.

В начале встречи была объявлена минута молчания в память о бывшем главном тренере российской сборной и «Спартака» Георгии Ярцеве и бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, ушедших из жизни накануне.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» 23 июля. «Ахмат» на следующий день примет дома воронежский «Факел».