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В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года

Сенатор Абрамов допустил возвращение курса рубля к прежним значениям до конца 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Центробанк снизит ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца 2022 года. Вместе с этим курс рубля может вернуться к показателю в 70-80 за евро. Такое мнение в субботу, 23 июля, выразил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов в беседе с «РИА Новости».

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По его словам, ключевая ставка может снизиться к осени до 5%, что сделает доступными кредиты не только для россиян, но и для промышленности и экономики.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — сказал Абрамов.

Ранее, 19 июля, доллар опустился ниже 55 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями» объяснил, что на укрепление рубля влияет приближение пика налоговых платежей экспортеров, которые конвертируют валюту для выплаты дивидендов, и планы Евросоюза ослабить санкционное давление на ряд банков РФ. Он предположил, что после завершения на следующей неделе налогового периода и сезона выплаты дивидендов доллар может вернуться на уровень выше 60 рублей.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин 17 июля рассказал, что усилия властей по ограничениям укрепления рубля по отношению к доллару привели к выявлению определенного предела, до которого может укрепляться российская валюта. По его мнению, «красной линией» является отметка в 50 рублей за доллар.

При этом вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко 15 июля заявил, что курс доллара в 50 рублей невыгоден России, потому что значительную часть российский бюджет получает именно от экспортных операций с энергоносителями.

До этого, 12 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка.

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