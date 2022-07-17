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Эксперт Сыроваткин обозначил «красную линию» для курса рубля

Аналитик Сыроваткин заявил, что 50 рублей за доллар является «красной линией» для властей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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«Красной линией» для курса отечественной валюты является отметка в 50 рублей за доллар. Такое мнение выразил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин.

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Усилия властей по ограничениям укрепления рубля по отношению к доллару привели к выявлению определенного предела, до которого может укрепляться российский рубль. Этим пределом стала стоимость доллара в 50 рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о возможности «пожертвовать сверхдоходами» ради интервенций против рубля, а глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что слишком дорогой рубль создает риски для сокращения отечественного производства, напомнил Сыроывткин.

«Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», — рассказал Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм».

Однако, по мнению эксперта, эта «красная линия» не является реально существующим ограничением, так как курс рубля плавающий и никак не таргетируется.

Кроме того, для разных отраслей российской экономики оптимальный курс рубля разный, хотя власти намерены возвратить его к отметке 80 рублей за доллар.

«Судя по всему, вопрос о том, как это осуществить технически, пока остается открытым», — отметил эксперт.

В настоящий момент отечественная валюта может попытаться вернуться в диапазон 50–55 рублей за доллар в июльский налоговый период. Поэтому инвесторам стоит продавать его на отметке в 65 рублей за доллар в том случае, если перед новым укреплением он подешевеет до подобного курса, заключил Сыроваткин.

14 июля начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин перечислил влияющие на рубль факторы. В первую очередь стоит обращать внимание на торговый баланс России.

Кроме того, пользу при составлении прогноза курса рубля может принести анализ озвучиваемых ЦБ, Минфином и правительством РФ мер, направленных на стабилизацию рубля, изучение объемов торгов в валютах дружественных и недружественных стран.

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