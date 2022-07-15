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Аналитик Шульгин перечислил влияющие на курс рубля факторы

Аналитик Шульгин объяснил, как прогнозировать курс доллара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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При прогнозировании курса рубля стоит учитывать торговый баланс России, заявил 14 июля начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин.

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Он пояснил, что при оценке курса отечественной валюты важна оценка баланса импорта и экспорта. Поскольку развернутая информация по этим данным недоступна, Шульгин рекомендует опираться на статистику по платежному балансу, которую публикует Центробанк (ЦБ).

При оценке экспорта можно отслеживать динамику цен на углеводороды, а также вводимые против России санкции вроде отказа других государств от покупки российских товаров. Изучение динамики импорта при этом будет более сложной задачей.

«Можно обратиться к статистике по торговому балансу стран — основных торговых партнеров России. Здесь стоит делать акцент на дружественных странах, которые публикуют данные по товарообороту с Россией: Китай, Турция, Казахстан, Индия», — объяснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, пользу при составлении прогноза курса рубля может принести анализ озвучиваемых ЦБ, Минфином и правительством РФ мер, направленных на стабилизацию рубля, изучение объемов торгов в валютах дружественных и недружественных стран.

«Поскольку Банк России продолжает придерживаться политики таргетирования инфляции, статистика по потребительским ценам и инфляционным ожиданиям будет помогать понимать направление денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России и входит в копилку факторов, на основании которых выстраивается точка зрения о будущем значении валютного курса», — подытожил эксперт.

В тот же день эксперт Алексей Улитенко рассказал о двух способах ослабления рубля. По его мнению, курс отечественной валюты может быть ослаблен с помощью смягчения ограничений, введенных после начала спецоперации по защите Донбасса, либо с помощью наращивания доли импорта.

Он также обратил внимание на то, что курс доллара сейчас больше подвержен действию геополитической составляющей, нежели политической, и подчеркнул, что даже если ослабление рубля не произойдет, экономика России всё равно останется в профиците.

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