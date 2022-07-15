Аналитик Шульгин перечислил влияющие на курс рубля факторы

При прогнозировании курса рубля стоит учитывать торговый баланс России, заявил 14 июля начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин.

Он пояснил, что при оценке курса отечественной валюты важна оценка баланса импорта и экспорта. Поскольку развернутая информация по этим данным недоступна, Шульгин рекомендует опираться на статистику по платежному балансу, которую публикует Центробанк (ЦБ).

При оценке экспорта можно отслеживать динамику цен на углеводороды, а также вводимые против России санкции вроде отказа других государств от покупки российских товаров. Изучение динамики импорта при этом будет более сложной задачей.

«Можно обратиться к статистике по торговому балансу стран — основных торговых партнеров России. Здесь стоит делать акцент на дружественных странах, которые публикуют данные по товарообороту с Россией: Китай, Турция, Казахстан, Индия», — объяснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, пользу при составлении прогноза курса рубля может принести анализ озвучиваемых ЦБ, Минфином и правительством РФ мер, направленных на стабилизацию рубля, изучение объемов торгов в валютах дружественных и недружественных стран.

«Поскольку Банк России продолжает придерживаться политики таргетирования инфляции, статистика по потребительским ценам и инфляционным ожиданиям будет помогать понимать направление денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России и входит в копилку факторов, на основании которых выстраивается точка зрения о будущем значении валютного курса», — подытожил эксперт.

В тот же день эксперт Алексей Улитенко рассказал о двух способах ослабления рубля. По его мнению, курс отечественной валюты может быть ослаблен с помощью смягчения ограничений, введенных после начала спецоперации по защите Донбасса, либо с помощью наращивания доли импорта.

Он также обратил внимание на то, что курс доллара сейчас больше подвержен действию геополитической составляющей, нежели политической, и подчеркнул, что даже если ослабление рубля не произойдет, экономика России всё равно останется в профиците.