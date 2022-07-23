Власти Крыма сообщили о преодолении полуостровом последней блокады

В Херсонской области восстановили взорванные электроопоры, последняя блокада в отношении Крыма преодолена. Об этом заявил 23 июля советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую», — приводит его слова «РИА Новости».

Крючков добавил, что полуостров получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу. Кроме того, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а теперь закольцована энергосистема.

Ранее, 21 июля, Олег Крючков заявлял, что Республика Крым стала большим логистическим хабом для освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей юга Украины. Крым не курирует регионы, но глава республики постоянно на связи с руководителями Херсонской и Запорожской областей, добавил он.

Ранее в тот же день член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков во вторник в беседе с «Известиями» отметил, что в Крыму подсчитывают сумму ущерба, который нанесли Украина и мировое сообщество полуострову. Он пояснил, что на протяжении последних двух лет полуостров готовил иск к Украине за тот ущерб, который она нанесла при осуществлении транспортной, водной и энергетической блокады полуострова.

До этого, 17 июня, сообщалось, что пограничники задержали в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова. УФСБ установило, что задержанный участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах

О том, продовольственная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами после воссоединения полуострова с Россией преодолена, сообщил 2 июня советник главы Крыма по информационной политике. Прорыв блокады уже позволил существенно снизить цены на продукты на полуострове, отметил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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