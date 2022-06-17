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В Крыму задержали личного охранника организатора энергоблокады полуострова

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Фото: ФСБ РФ
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Пограничники задержали в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова. Об этом 17 июня сообщило УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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«Задержан гражданин Украины, 1991 г. р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ», — сообщили в пресс-службе.

УФСБ установило, что задержанный участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ислямова.

Украинский бизнесмен, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов организовал в ноябре 2015 года диверсию, в результате которой на территории Украины были подорваны опоры ЛЭП, питавшие электроэнергией полуостров. Предприятие «Крымэнерго» оценило ущерб в размере свыше 1 млрд рублей.

Ислямову было предъявлено заочное обвинение, он был объявлен в федеральный розыск. 10 декабря 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил сбежавшего на Украину бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима.

29 апреля власти Крыма обратились к следственным органам России с просьбой возбудить уголовное дело против 12 украинских граждан из-за блокад республики. В список вошел в том числе Ислямов. 9 апреля глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал национализировать его активы в Крыму.

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