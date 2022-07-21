Власти Крыма назвали полуостров логистическим хабом для юга Украины

Республика Крым стала большим логистическим хабом для освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей юга Украины, заявил «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Крым стал большим логистическим хабом для Херсонской и Запорожской областей. Продукты, товары первой необходимости, лекарства, топливо и многое другое — поставляется с полуострова и транзитом через него», — пояснил советник главы полуострова Сергея Аксенова.

Крючков добавил, что крымские медики и учителя помогают коллегам, прибывшим в республику с освобожденных территорий перейти на российские стандарты медицины и образования.

Он уточнил, что Крым не курирует регионы, но глава республики постоянно на связи с руководителями Херсонской и Запорожской областей.

«И это неудивительно, крымский опыт интеграции в Россию — уникален», — подчеркнул Крючков.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике заявлял, что воссоединение освобожденных регионов юга Украины и России предрешено. По словам Крючкова, освобожденные регионы используют опыт республики от 2014 года и войдут в состав России как полноправные субъекты.

15 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов назвал регион навсегда потерянным для Украины. Он добавил, что, согласно данным социологических исследований, большинство местных жителей видят свое будущее в составе РФ. Накануне глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в начале осени пройдет референдум о присоединении к РФ.

29 июня замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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