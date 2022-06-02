В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Продовольственная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами после воссоединения полуострова с Россией, ушла в прошлое. Такое заявление 2 июня сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Поставки продуктов питания и товаров из Херсонской области Украины были заблокированы радикалами в 2015 году, официально блокада была оформлена в 2016 году. Тогда полуостров с короткие сроки переориентировал бизнес и логистические связи на материковую часть России.

«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи», — сказал Крючков в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что прорыв блокады уже позволил существенно снизить цены на продукты на полуострове.

«Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в 2-3 раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем «сомневающимся» на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобожденные регионы юга Украины — это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие — это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Крючков.

5 мая Крючков рассказал о том, что Крыму удалось прорвать транспортную блокаду полуострова, установленную украинскими радикалами, и в настоящий момент власти республики занимаются восстановлением транспортного сообщения с освобожденными российскими войсками Херсонской и Запорожской областями.

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область. 6 мая власти края заявили, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

1 июня депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил ускорить интеграцию освобожденных областей в состав России, выразив мнение, что им стоит пройти «крымский» путь.

В тот же день секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» выразил уверенность в том, что Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные Херсонская и Запорожская области войдут в состав России.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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