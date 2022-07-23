На Украине уличили Словакию в планах отказаться от поставок оружия Киеву

Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда».

«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что сейчас партия «Курс — социальная демократия» и ее лидер Роберт Фицо критикует поставки вооружения на Украину.

Журналисты полагают, что Словакия также может выступить против эмбарго на импорт газа и нефти из России. Отмечается, что назначение «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе может помочь в предотвращении ситуации.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не хочет отправлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle, которые Киев запрашивал для помощи в борьбе с Россией. В Вашингтоне также выразили опасения, что дроны могут попасть в руки российских военных.

В свою очередь, газета The New York Times написала, что западные страны начинают всё больше сомневаться в победе Киева, в связи с чем военная поддержка Украине с их стороны начинает ослабевать. Как отметило издание, на Западе возрастают скептические настроения относительно затеянной ими «тактики на истощение» России.

До этого, 12 июля, издание The Washington Times сообщило, что США поставками оружия Украине вряд ли удастся переломить ход российской спецоперации по защите Донбасса.

9 июля газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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