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В результате стрельбы в американском штате Айова погибли три человека

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Фото: Getty Images/Larry W. Smith/Stringer
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В парке пещер города Макокета на востоке американского штата Айова в пятницу, 22 июля, были обнаружены тела трех человек. Об этом сообщает департамент криминалистики региона.

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Инцидент произошел в детском палаточном лагере. После обнаружения погибших посетителей эвакуировали, а позже был найден и сам стрелявший.

«Сегодня утром около 06:23 офис шерифа округа Джексон и инспектор полиции получили уведомление о тройном убийстве в кемпинге в государственном парке Макокета-Кейвз», — говорится на сайте департамента.

В настоящий момент парк всё еще закрыт, несмотря на отсутствие угрозы для жизни окружающих.

18 июля вице-президент США Камала Харрис рассказала о том, что оружия в стране больше, чем самих американцев. По ее словам, за последние 20 лет оно «утроилось».

По имеющейся информации, в период со 2 по 5 июля во время празднования Дня независимости на территории США было зафиксировано 414 инцидентов со стрельбой.

24 июня палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием. Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата.

Призывы ужесточить законы по обороту оружия прозвучали после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице. Впоследствии она выступила перед членами палаты представителей США и рассказала о том, что для того, чтобы сохранить себе жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притвориться мертвой. В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.

14 мая 18-летний молодой человек на основе своей расовой ненависти устроил стрельбу в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли 10 человек. Вывод о его расовой нетерпимости сделали следователи, так как большинство из 10 убитых и троих раненых были темнокожими.

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